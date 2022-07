Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour ce crack de Mourinho

Publié le 12 juillet 2022 à 18h45 par Hugo Ferreira

Désireux de faire oublier le fiasco de son dernier passage en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille veut se renforcer afin de pouvoir lutter avec les géants européens. La cellule de recrutement a déjà identifié plusieurs joueurs, notamment Justin Kluivert, toutefois, aucune offre n’a encore été faite pour l’ailier de 23 ans.

Au terme d’une bonne saison, l’Olympique de Marseille a réussi à décrocher son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Pablo Longoria souhaite désormais offrir à Igor Tudor un effectif compétitif à tous les niveaux, et plusieurs renforts sont attendus. De nombreux profils ont été étudiés, notamment en attaque, et l’OM s’intéresserai à la situation de Justin Kluivert, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec l’AS Roma.

L’OM cible Kluivert

Justin Kluivert peine à trouver de la stabilité ces dernières saisons. En effet, après deux campagnes qui n’ont pas vraiment convaincu avec l’AS Roma, le Néerlandais a été prêté au RB Leipzig puis à l’OGC Nice, la saison dernière, mais n’a pas réussi à convaincre totalement. De retour chez les Giallorossi , l’ailier de 23 ans serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Cependant, Pablo Longoria n’est, contre toute attente, pas passé à l’action dans ce dossier.

Aucune offre n’a été faite