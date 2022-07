Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria veut offrir un crack de Mourinho à Tudor

Publié le 12 juillet 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Emballé par l’idée de renforcer les lignes du onze de départ de l’OM afin de figurer au mieux en Ligue 1 et en Ligue des champions la saison prochaine, Pablo Longoria songerait à Justin Kluivert. Et le président de l’OM aurait formulé une offre de transfert de 10M€ à la Roma de José Mourinho.

Pablo Longoria travaille d’arrache pied sur le marché des transferts afin de pouvoir offrir le meilleur effectif possible à Igor Tudor après que Jorge Sampaoli ait plié bagage pour une raison très simple : pas assez de mouvement de la part de l’OM sur le mercato.

Après Gigot et Touré, place à Kluivert ?

Et il se pourrait bien qu’un joueur ayant évolué en Ligue 1 la saison passée soit la future recrue de l’OM après Samuel Gigot et Isaak Touré, arrivés libres de tout contrat en provenance respectivement du Spartak Moscou et du Havre.

Une offre de 10M€ dégainée pour Justin Kluivert