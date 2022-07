Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert orchestré par Igor Tudor ?

Publié le 11 juillet 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Arrivé pour remplacer Jorge Sampaoli au pied levé, Igor Tudor semble vouloir s’impliquer dans le mercato de l’Olympique de Marseille. Cela semble être le cas avec certains de ses anciens joueurs de l’Hellas Verona et notamment Adrien Tameze. Car si en France on dément cette piste, en Italie on assure que le milieu de terrain pourrait prendre la direction de la Ligue 1 cet été.

Le temps presse. Avec la Ligue 1 qui commence dans seulement quelques semaines, Igor Tudor doit avancer dans son travail et tout est rendu plus difficile par le mercato. Plusieurs éléments manquent encore à l’OM et c’est le cas au milieu de terrain, où un joueur important est parti avec Boubacar Kamara. Les noms évoqués pour le remplacer son nombreux, mais aucun ne semble vraiment se concrétiser pour le moment.

Tudor insiste pour Tameze

Igor Tudor aurait une idée, puisque La Gazzetta dello Sport nous explique ce lundi qu’il continuerait de pousser pour Adrien Tameze, qu’il a eu sous ses ordres à l’Hellas Verona. Des informations qui vont à l’encontre de celles de La Provence , qui a récemment confié que l’ancien de l’OGC Nice a bien été dans le viseur de l’Olympique de Marseille... mais plutôt quand Jorge Sampaoli en était l’entraineur.

Et Longoria avance sur Kluivert

En attendant, Pablo Longoria semble avancer sur un autre dossier ! Il Corriere dello Sport a en effet révélé que l’OM et l’AS Roma se rapprocheraient d’un accord pour Justin Kluivert. Les Marseillais auraient offert 10M€, mais les négociations continueraient et les deux parties pourraient visiblement s’accorder autour du montant de 12M€.