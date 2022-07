Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert est confirmé pour Memphis Depay

Publié le 11 juillet 2022 à 16h15 par Quentin Guiton

Memphis Depay ferait partie de la short-list de l’OM pour renforcer son attaque. Et d’après la presse espagnole, le FC Barcelone ferait tout pour vendre le Néerlandais dès cet été, lui qui sera libre en juin 2023. Depay pourrait donc bien disponible sur le marché. Une bonne nouvelle donc pour l'OM, mais attention à la concurrence…

La saison prochaine, l’OM disputera la Ligue des champions. Et pour être compétitifs, les Phocéens souhaitent un renfort en attaque. Si la piste Dries Mertens est évoquée, l’OM travaillerait aussi pour recruter Memphis Depay, devenu indésirable du côté du FC Barcelone.

Transfert - OM : McCourt a lâché 50M€ sur le mercato https://t.co/MUNPfuLbC5 pic.twitter.com/CWx6I63aar — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

Le FC Barcelone veut en tirer de l’argent

Ce lundi, les informations de la presse ibérique vont dans ce sens. SPORT révèle que Memphis Depay n’a plus d’avenir au FC Barcelone. Déjà bloqué par la concurrence, la situation de l’ex-joueur de l’OL ne va pas s’arranger avec la prolongation d’Ousmane Dembélé et les potentielles arrivées de Raphinha (Leeds) et de Robert Lewandowski (Bayern) en Catalogne. Et bien que Depay souhaiterait rester au FC Barcelone et que Xavi l’apprécierait pour sa polyvalence, le club culé souhaiterait le vendre dès cet été pour éviter de le voir partir gratuitement l’année prochaine, alors qu'il est en fin de son contrat.

L’OM n’est pas tout seul

Et le FC Barcelone aurait bon espoir d’y arriver. En effet, des prétendants seraient déjà venus aux renseignements pour Memphis Depay. Outre l’OM, Tottenham, la Juventus et l’Inter s’intéresseraient à lui. La porte est donc ouverte pour l’OM, mais il faudra batailler…