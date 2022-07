Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est enfin fixé pour le transfert de Kluivert

Publié le 11 juillet 2022 à 17h00 par Axel Cornic

En très bons termes avec l’AS Roma, Pablo Longoria souhaiterait boucler des nouvelles opérations, après Pau Lopez et Cengiz Ünder il y a un an. Le nom de Jordan Veretout a été évoqué, mais le président de l’OM semble désormais concentré sur Justin Kluivert, qui n’entrerait toujours pas dans les plans de José Mourinho après son prêt à l’OGC Nice.

Avec la Ligue 1 qui débute dans seulement quelques semaines, Pablo Longoria et Javier Ribalta doivent redoubler d’efforts sur le mercato. Plusieurs postes restent à pourvoir et même à renforcer, sans compter d’éventuel départs après ceux de William Saliba et de Boubacar Kamara. Ainsi, le président de l’OM aurait pris les choses en main...

L’OM a bien formulé une offre de 10M€ pour Kluivert

Ces derniers jours, plusieurs médias en Italie ont évoqué une offre de 10M€ que l’Olympique de Marseille aurait présentée à l’AS Roma, pour Justin Kluivert. Des informations confirmées par Il Corriere dello Sport ce lundi, qui explique que du côté de Rome on serait plus qu’heureux de trouver un nouveau club pour l’ailier néerlandais.

La Roma prête à le lâcher pour 12M€