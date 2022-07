Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Mourinho met la pression sur Longoria pour le mercato

Publié le 10 juillet 2022 à 23h10 par Axel Cornic

Pablo Longoria discuterait d’une nouvelle opération avec l’AS Roma, concernant Justin Kluivert. Prêté à l’OGC Nice la saison dernière, l’ailier ne rentrerait pas dans les plans de José Mourinho, qui aurait vraisemblablement hâte de boucler son départ de l’AS Roma au cours de ce mercato estival.

Les prochaines semaines pourraient être mouvementées du côté de l’Olympique de Marseille. La Ligue 1 commence en effet dans moins d’un mois et Pablo Longoria ainsi que Javier Ribalta n’ont pas du tout réglé les chantiers de l’OM. La lumière pourrait toutefois arriver de Serie A, l’un des terrains de chasse préférées du président Longoria...

Mercato - OM : Longoria a encore toutes ses chances pour Mertens https://t.co/Q3XDsYW5M8 pic.twitter.com/QucGjvQktU — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Kluivert, c’est du sérieux pour l’OM

Ces derniers jours, les médias italiens ont évoqué une offre de 10M€ de la part de l’Olympique de Marseille pour Justin Kluivert. Prêté à l’OGC Nice la saison dernière, le Néerlandais serait l’une des grandes pistes offensives de Pablo Longoria et du côté de Rome, on ne semble pas du tout vouloir le garder... bien au contraire !

Mourinho veut rapidement boucler l’arrivée de Zaha