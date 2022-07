Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : la prochaine destination de Dybala se précise

Publié le 10 juillet 2022 à 19h45 par Hugo Chirossel

L’Olympique de Marseille cherche toujours à se renforcer sur le marché des transferts. Pablo Longoria multiplie les pistes en ce sens et pourrait tenter le coup Paulo Dybala. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, l’Argentin est toujours sans club. Mais d’après les dernières informations venues d’Italie, Naples est très chaud sur ce dossier.

C’est un des gros coups à réaliser sur ce marché des transferts. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, Paulo Dybala est toujours à la recherche de son prochain club. L’Olympique de Marseille serait intéressé, mais Pablo Longoria va avoir de la concurrence dans ce dossier. Dybala était annoncé très proche de rejoindre l’Inter Milan, mais les Nerazzurri doivent vendre avant de pouvoir le signer.

José Mourinho le veut

L’AS Roma serait prête à profiter de la situation, José Mourinho serait d’ailleurs très intéressé à l’idée d’attirer l’international argentin. L’entraîneur portugais voudrait un meneur de jeu afin de l'associer à Tammy Abraham en attaque. Mais d’après les informations de Calciomercato , Dybala pourrait finalement atterrir dans un autre club de Serie A. En effet, Naples serait également dans la course.

