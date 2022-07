Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Miralem Pjanic

Publié le 10 juillet 2022 à 16h10 par Hugo Ferreira

Le départ de Boubacar Kamara n’a toujours pas été comblé. L’Olympique de Marseille a étudié plusieurs profils, notamment celui de Miralem Pjanic. Le FC Barcelone ne compte plus sur lui et veut s’en débarrasser le plus rapidement possible. Son transfert pourrait même être réglé rapidement, puisqu’il ne participera pas à la tournée de préparation des Blaugrana.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille souhaite bâtir un effectif qui pourra lutter avec les plus gros clubs européens. Au milieu de terrain, les Phocéens doivent toujours pallier le départ de Boubacar Kamara, qui s’est engagé avec Aston Villa. La piste menant à Axel Witsel a été étudiée, cependant, le Belge a signé à l’Atlético de Madrid et l’OM s’intéresse désormais à Miralem Pjanic, devenu indésirable au FC Barcelone.

L’OM doit faire face à la concurrence de Lyon

Alors que l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Miralem Pjanic, les Phocéens ne sont pas seuls sur ce dossier. En effet, comme le révélait Gerard Romero il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais aimerait rapatrier son ancien milieu de terrain, après avoir déjà enregistré les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Barcelone veut se débarrasser de Pjanic