Mercato - PSG : Le transfert de Lucas Paqueta relancé par Luis Campos ?

Publié le 11 juillet 2022 à 16h10 par Thomas Bourseau

Lorsque Leonardo était à la tête de la direction du PSG jusqu’à la fin du mois de mai, il semblait que le Paris Saint-Germain gardait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Lucas Paquetá. Finalement, le départ du Brésilien et la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG auraient rebattu les cartes de l’opération Paquetá, du moins, au sein du club de la capitale.

Le départ de Bruno Guimarães et l’absence de l’OL en Europe la saison prochaine. En quelques mois, Lucas Paquetá a enduré beaucoup à Lyon et il semblerait qu’il soit temps de se dire au revoir entre l’international brésilien et l’Olympique Lyonnais.

Paqueta veut partir, Newcastle et Arsenal sont sur les rangs…

Comme le10sport.com vous le révélait en février dernier, Lucas Paquetá se sentait déjà de plus en plus isolé au sein du vestiaire de l’OL après le transfert de Bruno Guimarães à Newcastle. Depuis, son compère brésilien et son ancien coéquipier à l’OL l’a interpellé à le rejoindre chez les Magpies et selon Get French Football News , le club anglais serait un fervent admirateur de longue date de Paquetá et tenterait de le faire venir dans le nord de l’Angleterre bien que le joueur ait repoussé les avances de Newcastle cet hiver. Arsenal serait également un club intéressé selon le média bien que Fabrizio Romano ait nié toute discussion entre les Gunners et le clan Lucas Paquetá.

