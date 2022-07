Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, un nouveau crack du PSG va partir cet été

Publié le 11 juillet 2022 à 14h10 par Pierrick Levallet

Malgré son nouveau projet et l’arrivée de Christophe Galtier, le PSG peine toujours à retenir ses jeunes. Seulement quelques jours après le départ de Xavi Simons, c’est une autre pépite du centre de formation qui va faire ses valises en la personne de Wilson Odobert. L’attaquant de 17 ans devrait signer pro à l’ESTAC assez prochainement.

La liste des jeunes joueurs qui ont quitté le PSG pour s’imposer ailleurs est déjà longue et elle continue de s’agrandir. Christopher Nkunku, Kinglsey Coman, Tanguy Kouassi, Yacine Adli, Adil Aouchiche, Moussa Diaby... À ces noms on peut également rajouter Xavi Simons désormais. En fin de contrat avec le PSG, le Néerlandais a décidé de s’engager avec le PSV Eindhoven afin d’obtenir plus de temps de jeu. Et une autre pépite devrait lui emboîter le pas prochainement.

Odobert va s’engager avec Troyes

Comme l’a confirmé RMC Sport , Wilson Odobert devrait s’engager avec l’ESTAC suite à la fin de son contrat aspirant le 30 juin dernier. Le jeune attaquant de 17 ans devrait signer son premier contrat professionnel très prochainement. Comme l’avait expliqué Le Parisien, il ne manquerait plus que la visite médicale pour boucler le transfert.

Le PSG n’arrive toujours pas à retenir ses jeunes

Après Xavi Simons, c’est un nouveau joueur du centre de formation qui va échapper au PSG. Malgré le nouveau projet et l’arrivée de Christophe Galtier, les jeunes continuent de quitter le club de la capitale pour aller tenter leur chance ailleurs. Reste maintenant à voir si Wilson Odobert y parviendra à Troyes, lui qui sort d’une saison convaincante avec les U19 (19 buts en 28 apparitions).