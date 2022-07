Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’OL et le LOSC ont tenté un gros coup à Paris

Publié le 10 juillet 2022 à 23h15 par Hugo Chirossel mis à jour le 10 juillet 2022 à 23h24

Après Xavi Simons, un autre jeune joueur prometteur va quitter le Paris Saint-Germain. Wilson Odobert n’a pas accepté la proposition de prolongation du PSG et devrait s’engager avec l’ESTAC. Le joueur souhaitait rester en France, mais d’autres clubs plus prestigieux étaient intéressés, comme le LOSC ou l’OL.

Le Paris Saint-Germain en a désormais l’habitude, un de ses jeunes joueurs va quitter le club. Wilson Odobert, qui évoluait avec les U19 du club parisien, va, comme Xavi Simons avant lui, s’en aller. L’attaquant de 17 ans a refusé la proposition de prolongation du PSG.

Odobert vers Troyes

La pépite du club aurait notamment demandé à s’entraîner avec l’équipe première d'après Le Parisien , ce que les dirigeants ne lui ont pas promis. Odobert aurait donc décidé de s’en aller afin de rejoindre l’ESTAC, où il devrait signer son premier contrat professionnel. Mais Odobert avait l’embarras du choix, car d’autres formations de Ligue 1 étaient intéressées.

Lille et Lyon intéressés