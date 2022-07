Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Xavi Simons, Luis Campos va voir un autre crack s'en aller

Publié le 10 juillet 2022 à 20h00 par Hugo Chirossel mis à jour le 10 juillet 2022 à 20h03

Après Xavi Simons, le Paris Saint-Germain s’apprête à perdre un autre de ses jeunes joueurs. Wilson Odobert, attaquant des U19, devrait en effet quitter le club. Très courtisé, il a refusé la proposition de prolongation des dirigeants parisiens et devrait signer son premier contrat professionnel dans une autre équipe française, l'ESTAC.

Le Paris Saint-Germain a désormais l’habitude de voir ses jeunes joueurs prometteurs s’en aller. Christopher Nkunku, Moussa Diaby et plus récemment Xavi Simons, la liste est longue et ce scénario risque de se reproduire. En effet, c’est au tour de Wilson Odobert de quitter le club, d’après les informations du Parisien .

Il voulait intégrer l'équipe première

L’attaquant de 17 ans n’aurait pas accepté la proposition de prolongation du PSG. La faute notamment à une de ses exigences que les Parisiens n’auraient pas acceptée. Odobert souhaitait pouvoir s’entraîner avec l’équipe première, ce que les dirigeants du club de la capitale n’auraient pas pu lui promettre.

Odobert vers Troyes