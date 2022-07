Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos le veut au PSG, cet ancien joueur de Galtier est fixé

Publié le 10 juillet 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau

Alors que Christophe Galtier est officiellement devenu l’entraîneur du PSG le 5 juillet, aucune nouvelle recrue n’a elle aussi été bouclée dans ce laps de temps après Vitinha. Pour ce qui est du dossier Képhren Thuram, l’opération serait impossible pour cet été pour le conseiller football Luis Campos.

Conseiller football du PSG, Luis Campos a fait en sorte d’avoir Christophe Galtier, avec qui il a travaillé au LOSC, à ses côtés au Paris Saint-Germain pour les deux prochaines années. Et comme TMW l’a révélé samedi, Campos veut boucler au plus vite les transferts escomptés à la fois par le staff technique de Galtier et la direction du PSG pour que le technicien français puisse préparer au mieux la saison prochaine.

Campos aimerait offrir Thuram à Galtier

D’après les informations divulguées par L’Équipe ce dimanche, Khéphren Thuram, milieu de terrain de 21 ans qui a réalisé une saison pleine avec Christophe Galtier à l’OGC Nice la saison passée, figurerait dans les petits papiers de Luis Campos. Le nouveau conseiller football du PSG aimerait mettre la main sur des jeunes talents à mettre en valeur afin d’en tirer le plus possible profit. Thuram ferait partie de cette liste et stratégie.

Khéphren Thuram va rester à Nice