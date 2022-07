Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos peut craindre le pire pour Lucas Paqueta

Publié le 10 juillet 2022 à 14h45 par Thomas Bourseau

Bien que Leonardo ne soit plus le directeur sportif du PSG, remercié après le sacre de champion de Ligue 1 au printemps dernier, le conseiller football Luis Campos semblerait lui aussi apprécier le profil de Lucas Paqueta. Néanmoins, en plus de Newcastle, Arsenal aurait la ferme intention de contrecarrer les plans du PSG pour le milieu de terrain de l’OL.

Avec le départ l’hiver dernier à Newcastle de son compatriote brésilien et ancien compère dans l’entrejeu de l’OL, en la personne de Bruno Guimarães, Lucas Paqueta songe depuis à son avenir à l’Olympique Lyonnais comme le10sport.com vous le révélait dès le mois de février 2022. Depuis, les options Newcastle et PSG se sont confirmées pour cet été, et il semblerait que le profil de Paqueta plaise également à la nouvelle direction parisienne emmenée par le conseiller football Luis Campos.

Mercato - PSG : Campos prépare trois gros transferts en attaque https://t.co/h7IQL8RECt pic.twitter.com/lL6QAKJmjH — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Arsenal veut doubler le PSG

Cependant, le PSG ne serait pas seul dans cette opération. Selon les informations de Goal , Lucas Paqueta continuerait de remettre en question son avenir à l’OL. Arsenal garderait un oeil avisé sur sa situation après avoir déjà suivi le dossier Paqueta à plusieurs reprises par le passé. Après Fabio Vieira, les Gunners voudraient continuer à redessiner les contours de l’effectif de Mikel Arteta au milieu de terrain et Paqueta serait apprécié à Arsenal.

Aulas confirme des offres pour Paqueta