Mercato - PSG : Luis Campos distancé dans le dossier Renato Sanches ?

Publié le 10 juillet 2022 à 12h10 par Hugo Ferreira

Désireux de pouvoir enfin trouver des joueurs qui sauront faire l’unanimité dans son entrejeu, le Paris Saint-Germain a enregistré l’arrivée de Vitinha, mais ne compte pas s’arrêter là. En effet, Renato Sanches est pisté. Reste maintenant à trouver un terrain d'entente avec le LOSC. Si le PSG a fait une offre pour Renato Sanches, elle ne trouve pas grâce aux yeux des Dogues...

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a enrôlé de nombreux milieux de terrain dans l’espoir d’enfin trouver la perle rare à associer à Marco Verratti. Cependant, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Danilo Pereira n’ont pas donné pleinement satisfaction, et l’amélioration de l’entrejeu va être l’une des grandes problématiques de Luis Campos. Le PSG a d’ores et déjà recruté Vitinha en provenance du FC Porto, et souhaite désormais attirer son compatriote du LOSC, Renato Sanches.

Le PSG a fait une offre de 10M€

Alors que Renato Sanches n’a plus qu’une seule année de contrat au LOSC, le Paris Saint-Germain aimerait profiter de cette occasion pour l’obtenir à un prix assez faible. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale a fait une offre de 10M€. Cependant, les Dogues espèrent en obtenir plus, et le PSG ne voit pas cela du même œil.

Paris ne veut pas améliorer son offre