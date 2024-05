PSG - Luis Enrique : Un malaise est annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait lâché pas moins de 60M€ pour recruter Manuel Ugarte en provenance du Sporting Lisbonne. Indispensable dans le onze-type de Luis Enrique les premiers mois, le milieu défensif uruguayen a peu à peu disparu de la circulation. Y a-t-il un malaise entre l’entraîneur du PSG et son joueur ?

Méconnu du grand public au moment de son transfert XXL au PSG pour 60M€ l’été dernier, Manuel Ugarte (23 ans) s’était malgré tout imposé comme l’une des grandes satisfaction du mercato. Le milieu uruguayen avait réalisé un début de saison particulièrement convaincant au PSG, mais depuis plusieurs mois, il a vu son temps de jeu fondre, et Ugarte ne semble plus vraiment entrer dans les plans de Luis Enrique.

Le mystère Ugarte

Dans un chat organisé avec les internautes du Parisien , le journaliste Laurent Perrin tente d’apporter des éléments de réponse sur le nouveaux temps de jeu famélique d’Ugarte avec le PSG : « Ugarte n'est pas transcendant depuis plusieurs mois, mais il ferait du bien. Je ne comprends pas ce qui se passe ».

« Dans son entourage, on dit que tout va bien »