Le vestiaire du PSG annonce la couleur avant le choc

Alexis Brunet

Le PSG s'est incliné 1-0, lors de sa demi-finale aller de Ligue des champions, face au Borussia Dortmund. Les Parisiens ne sont donc pas en position favorable pour se qualifier, même si l'avance prise par les Allemands est largement rattrapable, surtout au Parc des Princes. De plus, les joueurs de Luis Enrique en sont persuadés, ils vont marquer des buts lors du match retour.

Le PSG est au pied du mur. Après sa défaite 1-0 en demi-finale de Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund, le club de la capitale est obligé de s'imposer lors du match retour, et si possible par deux buts d'écart.

Les Parisiens sont convaincus qu'ils vont marquer des buts

D'après les informations du journal L'Équipe , les Parisiens étaient frustrés dans l'avion du retour. Les joueurs du PSG savent qu'ils ont eu des occasions, et qu'avec un peu plus de réussite, ils auraient pu revenir d'Allemagne avec un meilleur résultat. Mais les partenaires de Marquinhos étaient également optimistes, et une phrase est revenue souvent, comme après le match aller face à Barcelone : « On va marquer des buts au retour. »

«Fou de rage», Dembélé fait dégoupiller un joueur du PSG https://t.co/KX07fqmEEJ pic.twitter.com/xejK7X0HyA — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Le PSG a eu de grosses occasions en Allemagne

Lors du match aller, le PSG avait notamment touché deux fois le poteau, à la suite de frappes de Kylian Mbappé et d'Achraf Hakimi. Ousmane Dembélé s'était aussi procuré une grosse occasion, mais il n'avait pas réussi à trouver le cadre. Si les Parisiens arrivent à régler la mire, ils auront donc de grandes chances d'atteindre une nouvelle fois la finale de Ligue des Champions.