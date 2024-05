Luis Enrique l’humilie et le pousse à partir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique s’est révélé sur le banc du FC Barcelone, remportant notamment la Ligue des champions, la Liga et la Coupe du Roi avec la formation blaugrana. Au cours de son passage, l’Espagnol a eu l’occasion d’étriller le FC Valence (7-0) en 2016, alors dirigé par Gary Neville. Une claque que l’Anglais n’a pas oubliée.

Choisi par l’état-major du PSG l’été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a découvert son quatrième club depuis le début de sa carrière d’entraîneur, après des passages à l’AS Rome, au Celta Vigo et bien évidemment au FC Barcelone. Chez les Blaugrana , l’Espagnol a marqué les esprits en remportant la Ligue des champions et la Liga, mais également la Coupe du Roi à trois reprises. En 2016, l’équipe dirigée par Luis Enrique avait étrillé en demi-finale celle de Gary Neville, officiant sur le banc du FC Valence (7-0). Une leçon que n’a pas oubliée l’ancienne légende de Manchester United et qui a contribué à son départ.

« Il est passé devant moi et ne m'a pas serré la main »

Invité du podcast Stick to Football , proposé par Sky Bet , Gary Neville a eu l’occasion de revenir sur son passage raté à Valence et s’est souvenu de la demi-finale retour de Coupe du Roi face au Barça de Luis Enrique, symbolique à ses yeux. « Lorsque Barcelone nous a battus 7-0 en Copa del Rey, alors qu'ils gagnaient 5-0, Luis Enrique n'a pas remplacé Neymar, Lionel Messi ou Luis Suárez, et à la fin du match, il est passé devant moi et ne m'a pas serré la main, ce qui m'a donné l'impression qu'il me faisait comprendre que je n'étais pas à ma place », a confié l’Anglais, qui quittera son poste quelques semaines après ce match : « Après quelques mois de travail à Valence, je me suis regardé dans le miroir un matin et je me suis dit que j'avais l'air malade ».

« J'étais loin du compte »