Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur le transfert de Kimpembe

Publié le 10 juillet 2022 à 9h45 par Hugo Ferreira

Désireux de se renforcer lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain ne laissera pas son secteur défensif de côté. En effet, Luis Campos est à la recherche de joueurs capables de solidifier l’arrière-garde du PSG, comme Milan Skriniar. Face à cela, Presnel Kimpembe pourrait décider de quitter son club formateur, et ne sera pas retenu.

La charnière centrale du Paris Saint-Germain pourrait être grandement chamboulée lors de ce mercato estival. En effet, alors que Marquinhos et Presnel Kimpembe n’ont pas vraiment été gênés par Sergio Ramos, longuement absent pour cause de blessures, la prochaine saison devrait être différente. L’Espagnol semble désormais en forme, et Luis Campos aimerait attirer un nouveau défenseur de classe mondiale en la personne de Milan Skriniar. Une situation qui pourrait pousser Kimpembe vers la sortie.

Mercato - PSG : Lewandowski, Ronaldo… Quel attaquant doit accompagner Mbappé et Messi ? https://t.co/wEwfHt0wVN pic.twitter.com/7SVlSsa9IQ — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Kimpembe pourrait partir cet été

L’idylle entre le Paris Saint-Germain et Presnel Kimpembe pourrait prendre fin lors de ce mercato estival. En effet, l’international français ne serait pas certain de voir son avenir se jouer dans la capitale, lui qui souhaiterait rencontrer ses dirigeants avant de prendre une décision. Formé au PSG, Kimpembe alors prendre son envol cet été, puisque ses dirigeants ne s’opposeront pas à son départ.

Il n'est pas retenu par le PSG