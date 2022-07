Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe pour le transfert de Wijnaldum

Publié le 10 juillet 2022 à 8h15 par Dan Marciano

A en croire la presse néerlandaise, Georginio Wijnaldum pourrait retourner dans son pays natal. En grande difficulté au PSG, le milieu de terrain serait entré en négociation avec le PSV Eindhoven. Le club n'a pas tardé à réagir à cette rumeur. Selon l'un des responsables de l'équipe, l'ancienne star de Liverpool est très loin d'un retour en Eredivisie.

Nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier a dévoilé à ses responsables le nom des joueurs, qui ne rentrent pas dans ses plans pour la saison à venir. Dans cette liste, on trouve le nom de Georginio Wijnaldum. Arrivé libre durant l'été 2021 après un passage concluant à Liverpool, le milieu de terrain n'a jamais réussi à s'installer dans le groupe titulaire du PSG. Seulement un an après sa venue à Paris, Wijnaldum serait poussé vers la sortie.





Mercato - PSG : Luis Campos s’attaque à un chantier XXL, une vague de transferts se précise https://t.co/iEKxNkdXIM pic.twitter.com/rRLxhpddR5 — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Wijnaldum discuterait avec le PSV Eindhoven

Selon le média ED , Georginio Wijnaldum essaierait de trouver une porte de sortie. Il discuterait notamment avec le PSV Eindhoven, club dont il a porté les couleurs entre 2011 et 2015. Au sein de l'équipe néerlandaise, le milieu de terrain pourrait retrouver Xavi Simons, transféré il y a quelques jours. Mais ce samedi, l'un des responsables de la formation est venu jeter un froid dans ce dossier.

« Ce n'est pas réaliste »