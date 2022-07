Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un mercato de folie prend forme à Paris, onze départs programmés par Campos et Henrique

Publié le 9 juillet 2022 à 19h30 par Bernard Colas

Alors que le PSG s’est déjà montré actif dans ce mercato estival avec l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto, Luis Campos souhaite également dégraisser l’effectif de Christophe Galtier avec l’aide d’Antero Henrique. De nombreux départs sont attendus, et onze joueurs seraient priés de plier bagage avant la fin de l’été.

Comme à chaque été, le PSG a prévu de faire parler de lui sur le marché des transferts. Luis Campos n’a pas traîné avant de mettre la main sur son premier renfort en la personne de Vitinha, arrivé en provenance du FC Porto, et d’autres joueurs sont désormais attendus à l’instar de Milan Skriniar (Inter), Renato Sanches (LOSC) ou encore Gianluca Scamacca (Sassuolo). Mais l’autre priorité estivale du club consiste à dégraisser l’effectif de Christophe Galtier, qui a déjà affiché sa position sur le sujet. « Il n’y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. Pour qu’ils soient heureux, je pense que l’effectif doit être réduit. On en a parlé avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire des joueurs qui ne jouent pas. Quand vous ne jouez pas, vous êtes malheureux. On va faire en sorte de travailler pour avoir la bonne taille de l’effectif », a prévenu le nouvel entraîneur du PSG. De nombreux noms circulent pour les départs, et onze joueurs seraient concernés.

Onze joueurs poussés vers la sortie par le PSG

Après les départs d'Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice), Xavi Simons (PSV) et Colin Dagba (Strasbourg), d’autres membres de l'effectif parisien vont être invités à plier bagage dans les prochaines semaines. Ce samedi, Le Parisien révèle qu’ils sont précisément onze à être poussés vers la sortie : Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler et Mauro Icardi.

Des indésirables prêts à se relancer ailleurs ?

Pour cette mission dégraissage plus que compliquée, Antero Henrique est à la manœuvre, lui qui s’est déjà illustré dans ce domaine lors de son premier passage au PSG en tant que directeur sportif. Parmi les joueurs cités, certains sont ouverts à l’idée de changer d’air afin de se relancer à quelques mois du Mondial au Qatar, c’est notamment le cas de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler, tandis qu’Éric Junior Dina Ebimbe devrait facilement trouver preneur. En revanche, cela s’annonce plus compliqué pour les autres indésirables.

Certains joueurs veulent rester