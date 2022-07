Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos veut rapidement boucler son prochain transfert

Publié le 9 juillet 2022 à 14h15 par Axel Cornic

Alors qu’il a attiré Vitinha au Paris Saint-Germain depuis le début du mercato, Luis Campos semble prêt à boucler son deuxième renfort de l’été. Il s’agit de Milan Skriniar, qui après une récente offre de 60M€ pourrait une nouvelle fois voir le PSG passer à l‘action au cours des prochains jours, alors que son club de l’Inter voudrait récupérer pas moins de 70M€ d’un éventuel transfert.

Si Presnel Kimpembe semble sérieusement songer à un départ, le Paris Saint-Germain tient déjà une piste de luxe pour renforcer sa défense, avec Milan Skriniar. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Slovaque est la grande priorité de Luis Campos en ce mercato estival et en Italie on évoque des discussions très avancées avec l’Inter. Au PSG, il devrait faire partie de la défense à trois que Christophe Galtier souhaite mettre en place, avec Marquinhos et Sergio Ramos.

Mercato - PSG : Campos et Henrique tentent un coup de poker pour Skriniar https://t.co/Mmqjioe1UM pic.twitter.com/mWVzGYkx0Q — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

L’Inter est inflexible

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , il y aurait toujours une distance de 10M€ entre la dernière offre du PSG et la demande de l’Inter, qui ne semble pas du tout prête à baisser le prix de Milan Skriniar. A noter qu’à Milan on tiendrait déjà le remplaçant du Slovaque, avec Gleison Bremer du Torino.

Le PSG va faire une nouvelle offre