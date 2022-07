Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le bras de fer continue pour le transfert de Milan Skriniar

Publié le 9 juillet 2022 à 10h30 par Axel Cornic

Champions d’Italie avec l’Inter en 2021, Milan Skriniar est la grande priorité du Paris Saint-Germain en défense, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Une nouvelle rencontre importante aurait eu lieu dans le nord de l’Italie tout récemment, mais les Parisiens semblent encore être loin du but pour la star slovaque.

Dès son arrivée, Luis Campos a clairement semblé vouloir recruter au moins un renfort par ligne lors de ce mercato estival. Il a tout de suite commencé par le plus dur, puisque le nous boss du recrutement du Paris Saint-Germain a activé la piste menant à Milan Skriniar, l’un des plus grands défenseurs de Serie A. Sur le10sport.com nous vous avons révélé que le Slovaque a rapidement été érigé en grande priorité pour Campos, qui semble décidé à offrir une défense à trois de tout premier choix à Christophe Galtier. Le contrat de Skriniar avec l'Inter se termine dans moins d’un an, mais du côté de l’Inter on se montre assez dur en négociations...

Un voyage à Milan pas vraiment concluant

Plusieurs médias italiens ont évoqué un voyage du PSG à Milan ces dernières heures, afin de discuter plus en profondeur avec l’Inter. La Gazzetta dello Sport parle d’une nouvelle offre qui aurait été formulée au club milanais, évoquant une opération qui tournerait autour des 60M€. Toujours pas assez pour convaincre les Nerazzurri , qui semblent décidés à récupérer au moins 70M€ du transfert de Milan Skriniar.

10M€ séparent encore le PSG et l’Inter

Ainsi, Sport Mediaset parle d’un véritable bras de fer qui se serait installé dans les négociations entre le Paris Saint-Germain et l’Inter, qui aurait donc répété ne pas revoir sa position concernant Milan Skriniar. D’après les informations du média italien, il existerait encore 10M€ d’écart entre la dernière proposition et la demande des Nerazzurri pour leur défenseur. A noter qu’à Milan on tiendrait déjà son remplaçant en la personne de Gleison Bremer, qui devrait débarquer du Torino.

Tout peut se passer lors des prochaines 48h