Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est clairement averti pour le transfert de Skriniar

Publié le 5 juillet 2022 à 18h00 par Axel Cornic

Voilà plusieurs semaines que le PSG négocie avec l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, qui comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com est la grande priorité de Luis Campos en défense. Le PSG serait vraisemblablement allé jusqu’à 60M€, mais en Italie on explique que les Nerazzurri voudraient au moins tirer 70M€ du départ de leur joueur.

Le changement d’entraineur devrait s’accompagner d’un changement de tactique au Paris Saint-Germain. Lors de sa conférence de presse de présentation, Christophe Galtier a en effet clairement expliqué vouloir installer une défense à trois la saison prochaine, chose que Mauricio Pochettino n’avait pas réussi à mettre en place auparavant. « On parle beaucoup d'une défense à trois » a déclaré le nouveau coach du PSG, ce mardi. « J'ai la chance d'avoir des joueurs incroyables sur les côtés mais il faut aussi des joueurs au cœur du jeu. Mais il y a une orientation vers une défense à trois, oui ». Marquinhos et Sergio Ramos ne devraient pas bouger, mais on annonce un possible départ de Presnel Kimembe, sans oublier Abdou Diallo et Thilo Kehrer.

Transferts - PSG : Galtier fait une première demande à Campos pour le mercato https://t.co/mnFTPTZ4OO pic.twitter.com/y3rKIEi528 — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Le PSG doit encore faire un petit effort

Luis Campos a déjà la solution pour Christophe Galtier, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com il négocié avec l’Inter pour Milan Skriniar. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, le Slovaque serait une recrue de tout premier choix et ne devrait d'ailleurs avoir aucun mal à s'insérer dans une défense à trois, puisqu'il la pratique depuis plusieurs années déjà en Italie. Mais La Gazzetta dello Sport explique que le PSG devra au moins aller jusqu’à 70M€ s’il souhaite vraiment le recruter. A noter que Campos aurait essayé d’insérer Julian Draxler ou Thilo Kehrer dans les négociations, mais l’Inter semble décidée à récupérer une grosse somme d’argent avec ce transfert.

« Skriniar sera avec nous à la reprise des entrainements, ensuite... »