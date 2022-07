Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique s'active dans ce dossier à 70M€

Publié le 9 juillet 2022 à 10h15 par Hugo Ferreira

Après 5 saisons passées à l’Inter, Milan Skriniar pourrait changer de club très prochainement. En effet, le Paris Saint-Germain aimerait l’attirer parmi ses rangs lors du mercato, et Antero Henrique est allé à la rencontre des dirigeants Nerazzurri. Toutefois, le PSG n’a pas fait d’offre satisfaisante pour le moment, et aucun accord n’a été trouvé.

Le secteur défensif du Paris Saint-Germain pourrait subir de gros changements lors du mercato estival. En effet, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe pourraient quitter le club de la capitale au cours des prochaines semaines, et le PSG aimerait attirer Milan Skriniar afin d’épauler Marquinhos et Sergio Ramos. Arrivé à l’Inter en 2017, l’international slovaque s’est immédiatement imposé, et a pris part à 215 matchs depuis son arrivée. Auteur de bonnes performances, celui-ci n’est pas passé inaperçu auprès des Parisiens, qui ont envoyé Antero Henrique à la rencontre des Nerazzurri .

Antero Henrique a rencontré l’Inter pour Skriniar

Le Paris Saint-Germain a décidé de lancer les opérations pour Milan Skriniar. En effet, durant son passage à Milan, Antero Henrique a rencontré les dirigeants de l’Inter afin de parler de l’international slovaque, selon les informations de Sky Sport . Cependant, cela n'aurait pas été très concluant.

Le PSG n’a pas fait d’offre satisfaisante pour Skriniar