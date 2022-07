Foot - Mercato - PSG

Mercato : Annoncé au PSG, Seko Fofana lâche ses vérités sur son avenir au RC Lens

Publié le 9 juillet 2022 à 8h30 par Bernard Colas

Après une grosse saison du côté du RC Lens, Seko Fofana est annoncé sur le départ, mais le milieu ivoirien a retrouvé le chemin de l’entraînement chez les Sang et Or et a même disputé la dernière rencontre amicale de son club face à Valenciennes (3-0) vendredi. À l’issue de cette victoire, le joueur de 27 ans s’est prononcé sur sa situation, lui qui est notamment annoncé dans le viseur du PSG.

Très actif dans ce début de mercato estival, avec l’arrivée bouclée de Vitinha en provenance de Porto et les discussions entamées pour les transferts de Renato Sanches (LOSC), Gianluca Scamacca (Sassuolo) ou encore Milan Skriniar (Inter), Luis Campos garde un œil sur Seko Fofana pour renforcer l’entrejeu du PSG. Selon le site Paris Fans , le milieu de 27 ans apparaît même comme la priorité du nouveau conseiller football du club, mais ce dernier souhaite dans un premier temps dégraisser l’effectif de Christophe Galtier avant de passer à l’action. Alors que Fofana dispose d’autres pistes pour son avenir, c’est du côté de Lens qu’on le retrouve pour le moment pour la préparation de la nouvelle saison. Apparu ce vendredi à l’occasion de la victoire des Sang et Or en amical contre Valenciennes (3-0), Seko Fofana en a profité pour se pencher sur sa situation personnelle.

« Officiellement je suis ici, après tout est possible »

« Pour l’instant, je suis au RC Lens et je suis très content d’être là, de pouvoir progresser dans cette préparation. Officiellement je suis ici, après tout est possible. Il faut profiter pour prendre du plaisir, je prends donc tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période du mercato où il y a beaucoup de réflexions. Un jour tu peux te dire que tu vas rester ou que tu vas partir, tu ne sais pas trop, mais je suis très tranquille », confie Seko Fofana, prudent, dans des propos accordés à Lensois.com .

« Le club sait ce que je veux et ce sont des choses que je garde pour moi. On verra bien ce qui va se passer »

« Mon envie sportive est de prendre du plaisir chaque jour, ajoute l’international ivoirien, sous contrat jusqu’en 2024 avec le RC Lens. C’est ce que je fais avec le club aujourd’hui. Ça peut être ici comme ailleurs. On a tous des envies, de l’ambition et ça peut être ici ou ailleurs, en se qualifiant pourquoi pas pour une coupe d’Europe ou pourquoi pas en la jouant avec un autre club aussi. Aujourd’hui on est très bien, le club sait ce que je veux et ce sont des choses que je garde pour moi. On verra bien ce qui va se passer. »





« Je ne regarde pas forcément ce qu’il se passe à côté »