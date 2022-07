Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier est d'accord, Campos veut boucler un transfert à 30M€ en Ligue 1

Publié le 9 juillet 2022 à 8h15 par Amadou Diawara

Pour renforcer l'attaque du PSG, Christophe Galtier et Luis Campos aimeraient boucler le transfert d'Hugo Ekitike. Alors que ce dernier voudrait rejoindre Kylian Mbappé à Paris cet été, le conseiller football du club ne compterait pas casser sa tirelire pour le recruter. En effet, Luis Campos n'envisagerait pas de lâcher plus de 30M€ pour s'offrir les services d'Hugo Ekitike.

Après avoir officialisé le transfert de Vitinha, Luis Campos devrait en faire de même avec Milan Skriniar. Dans la foulée, le conseiller football du PSG pourrait annoncer l'arrivée d'un nouvel attaquant. En effet, Luis Campos envisagerait de recruter un nouveau buteur cet été et aurait coché trois noms pour remplir cet objectif : Robert Lewandowski, qui serait sa grande priorité, Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike.

Mercato - PSG : Une folie préparée par le Qatar avec Cristiano Ronaldo ? https://t.co/ZcbNyPJ2mI pic.twitter.com/5YPlVRYGSr — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Le PSG ne veut pas se précipiter pour Hugo Ekitike

En ce qui concerne Hugo Ekitike, la direction du PSG aurait organisé une réunion avec le Stade de Reims et l'entourage du joueur ce lundi. Et lors de cet entretien, le club de la capitale aurait appris que la pépite de 20 ans - qui considérerait Kylian Mbappé comme une référence - voulait signer au PSG. D'après L'Equipe , Hugo Ekitike ne voudrait pas manquer la chance de signer à Paris et l'aurait fait savoir à ses coéquipiers.

Le PSG ne compte pas lâcher plus de 30M€ pour le transfert d'Ekitike