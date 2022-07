Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, transfert... Ce crack de Ligue 1 a fait une annonce fracassante

Publié le 8 juillet 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Stade de Reims cette saison, Hugo Ekitike aurait alarmé le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, Luis Campos et Christophe Galtier aimeraient s'offrir les services du crack de 20 ans cet été. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'Hugo Ekitike souhaiterait rejoindre Kylian Mbappé à Paris cet été.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur du Stade de Reims cette saison, Hugo Ekitike aurait alerté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le club de la capitale aimerait s'offrir les services d'un nouvel avant-centre après avoir officialisé le transfert de Vitinha au milieu de terrain, et sachant que le défenseur central Milan Skriniar (Inter) ne serait plus qu'à un pas de Paris. Et comme l'a indiqué L'Equipe , Luis Campos aurait identifié trois profils de buteur pour cet été : Robert Lewandowski, qui serait la grande priorité du conseiller football du PSG, Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Hugo Ekitike (Stade de Reims).

Mercato - PSG : Une folie préparée par le Qatar avec Cristiano Ronaldo ? https://t.co/ZcbNyPJ2mI pic.twitter.com/5YPlVRYGSr — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Hugo Ekitike voit Kylian Mbappé comme une référence

D'après les indiscrétions de L'Equipe , le PSG verrait d'un bon oeil l'idée d'arracher Hugo Ekitike au Stade Reims cet été. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le club de la capitale aurait organisé une réunion avec la direction rémoise et l'entourage du joueur ce lundi. Une rendez-vous au sommet dans le but de savoir si Hugo Ekitike veut rejoindre le PSG et s'il n'a pas encore trouvé d'accord avec Newcastle.

Ekitike estime qu'un transfert au PSG est une chance à ne pas manquer

Selon L'Equipe , les hautes sphères du PSG seraient sorties de cette rencontre avec un large sourire, et ce, parce qu'elles seraient désormais convaincues de pouvoir rafler la mise pour Hugo Ekitike cet été.

Ekitike a informé ses coéquipiers qu'il ne voulait pas louper son train pour Paris