Mercato - PSG : Antero Henrique ne lâche rien pour un transfert en Ligue 1

Pourtant annoncé proche de Newcastle, Hugo Ekitike pourrait snober les Magpies pour rejoindre le PSG. Que ce soit Luis Campos ou surtout Antero Henrique, la direction parisienne se démènerait pour mener à bien ce transfert. Et de nouvelles réunions devraient avoir lieu entre les parties concernées tout au long de la semaine.

Hugo Ekitike au PSG, cela semble prendre de l’ampleur en coulisse. Bien que Luis Campos cultive le désir d’attirer à la fois Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, le conseiller football du PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation d’Hugo Ekitike. D’ailleurs, d’après Goal , Campos et Antero Henrique auraient rencontré les directeur général et directeur sportif du Stade de Reims lundi à la Factory pour évoquer le dossier Ekitike.

Premiers échanges effectués pour le transfert d’Ekitike

Et là ne résiderait pas l’unique entrevue menée par le PSG pour que le transfert d’Hugo Ekitike devienne réalité. Bien que Newcastle soit sur les rangs, le Paris Saint-Germain serait passé à l’offensive. Antero Henrique, bras droit de Luis Campos, accompagné d’un salarié du PSG, aurait rencontré le représentant d’Hugo Ekitike à Monaco ces derniers jours d'après RMC Sport. La prise de température semble donc avoir été effectuée par le PSG.

Le PSG va poursuivre les rendez-vous pour Ekitike