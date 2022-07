Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Antero Henrique est sur tous les fronts pour cette pépite de Ligue 1

Publié le 6 juillet 2022 à 17h10 par Thomas Bourseau

Hugo Ekitike dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Et alors que le buteur du Stade de Reims semblait bien parti pour imiter Sven Botman en quittant la Ligue 1 pour Newcastle, le PSG mettrait le feu dans ce dossier. Antero Henrique multiplierait les rendez-vous avec les dirigeants rémois et le représentant de l’attaquant.

Luis Campos semble être bien décidé à redessiner les contours du secteur offensif du PSG, que Neymar reste ou quitte le club de la capitale cet été. En effet, le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait la ferme intention de contrecarrer les plans du FC Barcelone pour Robert Lewandowski comme L’Équipe et Foot Mercato le révélaient courant juin. En outre, le transfert de Gianluca Scamacca semble être en bonne voie pour une indemnité globale de 50M€. Mais à cela ne se limiterait pas les travaux souhaités par le chef Campos en attaque.

Une réunion à Monaco entre Henrique et l’agent d’Ekitike

Ce mercredi, L’Équipe a confié qu’une nouvelle entrevue se serait déroulée entre le bras droit de Luis Campos en la personne d'Antero Henrique et le représentant d’Hugo Ekitike. L’objectif du Paris Saint-Germain aurait été de prendre la température quant aux avancées de Newcastle United au sujet du transfert du jeune attaquant du Stade de Reims de 20 ans. D’après les informations divulguées par le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi sur son compte Twitter , la réunion en question aurait eu lieu à Monaco. Et un salarié du PSG y aurait pris part en plus d’Antero Henrique et de l’agent d’Ekitike.

Antero Henrique et un salarié du #PSG ont rencontré l’agent d’Hugo Eketike ces derniers jours à Monaco pour concrétiser un peu plus l’intérêt parisien. Paris va prendre son temps dans ce dossier et voulait s’assurer que l’attaquant ne s’était engagé avec personne. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 6, 2022

Une autre réunion à la Factory entre le tandem Campos/Henrique et les dirigeants de Reims