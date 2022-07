Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski, Scamacca… Campos rêve d’une attaque de folie

Publié le 6 juillet 2022 à 16h30 par Thibault Morlain mis à jour le 6 juillet 2022 à 16h32

Ayant déjà acté l’arrivée de Vitinha au PSG, Luis Campos n’entend pas s’arrêter là. Désormais, le conseiller sportif du club de la capitale pourrait concentrer ses efforts sur l’attaque parisienne. Si Kylian Mbappé est toujours là, il pourrait être encore mieux entouré. Campos aurait d’ailleurs un incroyable plan pour la future attaque de Christophe Galtier.

Le mercato estival du PSG est encore très loin d’être terminé. Si Vitinha a déjà rejoint le club de la capitale, d’autres recrues devraient suivre. Mais qui ? Alors qu’il est question de Renato Sanches ou encore Milan Skriniar, cela devrait également bouger dans le secteur offensif pour entourer Kylian Mbappé.

Galtier veut soulager un peu Mbappé

D’ailleurs, concernant Kylian Mbappé, lors de sa présentation, Christophe Galtier a expliqué qu’il ne fallait pas trop lui mettre la pression par rapport aux résultats. « Je sais ce qu'il attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte, il va falloir ne pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Il est un joueur du PSG. Toutes ces grandes individualités avec qui je vais être tout à l'heure sont au service du collectif », a lâché l’entraîneur du PSG.

Le rêve Lewandowski

Pour enlever ce poids à Kylian Mbappé, il va falloir bien l’entourer. Et au PSG, Luis Campos aurait d’énormes idées en tête. Ainsi, selon les informations de Footmercato , le rêve se nommerait Robert Lewandowski. Aujourd’hui au Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu’en 2023, le Polonais ne veut pas prolonger et souhaite s’en aller à l’occasion de ce mercato estival. Pour autant, le PSG ne serait pas le mieux placé pour récupérer Lewandowski, qui semble faire d’un départ au FC Barcelone sa priorité. A voir comment Luis Campos pourrait inverser cette tendance afin d’associer Kylian Mbappé et Robert Lewandowski sur le front de l’attaque parisienne, eux qui pourraient alors être soutenus par Lionel Messi comme numéro 10.

Scamacca et Ekitike, les doublures du PSG