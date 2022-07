Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert à 70M€ retardé à cause du tandem Campos-Henrique ?

Publié le 6 juillet 2022 à 16h45 par Amadou Diawara

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha, et celui de Christophe Galtier, Luis Campos serait en passe de finaliser celui de Milan Skriniar. Alors qu'il aurait très bien avancé sur ce dossier, le conseiller football du PSG devrait dégainer une offre de 70M€ très prochainement. D'après la presse italienne, le transfert de Milan Skriniar aurait pris un peu de retard parce que Luis Campos et Antero Henrique doivent encore trouver le parfait équilibre dans leur association à Paris.

Après avoir évincé le directeur sportif Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football. Et le Portugais n'a pas perdu de temps, puisqu'il a très vite bouclé le transfert de Vitinha pour une somme proche de 41,5M€. Ce mardi, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont finalisé une autre arrivée, et pas des moindres, celle de Christophe Galtier. A présent, le nouveau conseiller football du PSG peut lancer totalement le mercato du club.

Mercato - PSG : Galtier débarque, un transfert à 70M€ quasiment bouclé https://t.co/pq4aFvVuPr pic.twitter.com/FzsqtYpAju — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

Le PSG doit trouver l'équilibre entre Campos et Henrique pour Skriniar

Après avoir recruté Vitinha, Luis Campos devrait finaliser la signature de Milan Skriniar en provenance de l'Inter. En effet, le conseiller football du PSG aurait très bien avancé sur ce dossier avant l'arrivée officielle de Christophe Galtier à Paris. Mais à cause d'Antero Henrique, Luis Campos aurait pris un peu de retard avec Milan Skriniar.

Une offre finale imminente de 70M€ pour le transfert de Skriniar ?