Mercato - PSG : Galtier débarque, un transfert à 70M€ quasiment bouclé

Publié le 6 juillet 2022 à 10h00 par Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG. Et le technicien français a rapidement évoqué son souhait d'installer une défense à trois axiaux. Dans cette optique, des renforts sont attendus et le transfert de Milan Skriniar pourrait être bouclé dans les prochains jours pour environ 70M€.

Compte tenu des qualités des joueurs présents au sein de l'effectif du PSG, et notamment dans les couloirs, l'utilisation d'un schéma tactique avec trois défenseurs centraux a souvent été réclamée. Mais à l'exception de quelques rares fois en fin de saison, Mauricio Pochettino a toujours privilégié une défense classique à quatre, qui met moins en avant les qualités d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Cependant, Christophe Galtier, tout juste nommé au poste d'entraîneur du PSG, a vendu la mèche concernant ses projets à Paris. « On parle beaucoup d'une défense à trois. J'ai la chance d'avoir des joueurs incroyables sur les côtés mais il faut aussi des joueurs au cœur du jeu. Mais il y a une orientation vers une défense à trois, oui », assurait-il en conférence de presse. Et cela passe par un recrutement en défense.

Des renforts attendus en défense pour le PSG

En effet, pour le moment, le PSG dispose de cinq défenseurs centraux dans son effectif avec Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo et Thilo Kehrer. Une liste à laquelle peut s'ajouter le jeune El Chadaille Bitshiabu, qui ne sera toutefois pas titulaire cette saison. Cependant, plusieurs de ces joueurs ne semblent pas entrer dans le projet du PSG et seront poussés au départ cet été. C'est le cas d'Abdou Diallo et Thilo Kehrer, voire de Presnel Kimpembe. Par conséquent, des renforts sont attendus durant le mercato, et la piste la piste la plus chaude mène à Milan Skriniar, habitué à évoluer dans une défense à trois.

Le transfert de Skriniar s'accélère

Et alors que l'arrivée de Christophe Galtier a enfin été officialisée, le transfert de Milan Skriniar semble s'accélérer. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG va prochainement dégainer une offre de 70M€, bonus compris, qui devrait satisfaire l'Inter Milan. Le club lombard a acté le fait que son défenseur slovaque allait partir, et pour cause, une grosse vente est indispensable pour équilibrer les comptes. L'été dernier, le PSG avait profité de la situation pour enrôler Achraf Hakimi, cette année ce sera Milan Skriniar. Le Corriere della Sera confirme que le club de la capitale va se rapprocher du montant réclamé par l'Inter Milan. Les discussions se poursuivent et devraient aboutir ans les prochains jours.

