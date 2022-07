Mercato : PSG, Barcelone... Lewandowski connait déjà sa prochaine destination

Foot - Mercato - PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski voudrait à tout prix faire ses valises cet été et quitter la Bundesliga. Alertés par la situation du buteur polonais, le PSG et le FC Barcelone seraient en embuscade, prêts à boucler un transfert cet été. Mais malheureusement pour Luis Campos - le nouveau conseiller football parisien - Robert Lewandowski serait toujours obnubilé par le Barça

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, Robert Lewandowski aimerait quitter le Bayern dès cet été. En effet, le buteur polonais a multiplié les sorties et les messages en interne ces dernières semaines pour afficher ses envies de départ. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG et au FC Barcelone, à la lutte pour boucler le transfert de Robert Lewandowski lors de ce mercato. Toutefois, le club emmené par Christophe Galtier - qui a été officialisé ce mardi à Paris - partirait avec plusieurs train de retard sur ce dossier, puisque la star du Bayern n'aurait d'yeux que pour le Barça, et ce, depuis le début.

Nothing has changed in Robert Lewandowski's mind. He's still convinced on Barcelona as next club after personal terms agreed months ago on a three year deal, no negotiations with any other club as of now. 🇵🇱 #FCB Barcelona will contact FC Bayern again soon.