Mercato : PSG, Barcelone… Joan Laporta annonce la couleur pour Robert Lewandowski

Publié le 4 juillet 2022 à 21h10 par Thomas Bourseau

Robert Lewandowski n’a pas caché sa volonté de quitter le Bayern Munich le mois dernier et l’a fait savoir à plusieurs reprises. Cependant, son transfert au FC Barcelone ne s’est toujours pas concrétisé. Au point de pousser le président Joan Laporta a adopté une stratégie basée sur la sûreté, au même titre que pour Jules Koundé et Bernardo Silva.

Ce lundi soir, Joan Laporta a été invité à s’exprimer lors d’un série de conférences organisées par The New Barcelona Post à la Casa SEAT. L’occasion pour le président du FC Barcelone de s’attarder sur plusieurs dossiers animant l’actualité du Barça dont l’éventuelle prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé. « Il n'y a pas de changement avec Dembélé ».

« Ce serait une erreur d'aller envoyer des messages au marché »

Joan Laporta semble être particulièrement actif sur le marché des transferts. Ces derniers temps, les noms de Bernardo Silva et de Jules Koundé reviennent avec insistance dans la presse comme éventuels transferts au FC Barcelone. Au même titre que pour Robert Lewandowski. Interrogé sur le mercato estival ce lundi soir et sur les dossiers évoqués ci-dessus, le président du FC Barcelone a fait passer le message suivant. « Ce serait une erreur d'aller envoyer des messages au marché . Nous travaillons pour avoir une équipe plus compétitive ».

« Je préférerais garder la réserve, car c'est un joueur du Bayern »