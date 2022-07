Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après McCourt, Guendouzi fait ses adieux à Sampaoli

Publié le 4 juillet 2022 à 20h00 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il venait de revenir pour préparer la saison de l’OM, Jorge Sampaoli a décidé de quitter son poste d’entraîneur. Une décision surprenante, notamment pour Mattéo Guendouzi. Pilier de l’OM cette année, l’international français a publié un long et beau message pour dire au revoir au technicien argentin.

L’annonce a surpris tout le monde. Après un an et demi passé à l’OM, Jorge Sampaoli a pris la décision de quitter son poste d’entraîneur. Insatisfait du mercato réalisé par son club jusqu’ici, le technicien argentin a préféré quitter le navire. Même si Pablo Longoria a très vite trouvé son successeur avec Igor Tudor, le départ de Jorge Sampaoli a fait des déçus. Et Frank McCourt, dans le communiqué de l'OM pour annoncer l'arrivée de Tudor ce lundi, a laissé un mot à Sampaoli.

Guendouzi, l’un des cadres de Sampaoli

A commencer par Mattéo Guendouzi… Pour sa première saison à l’OM, l’international français a passé un cap dans sa jeune carrière. L’ancien joueur d’Arsenal est devenu très rapidement un cadre du vestiaire, en plus de se faire une place en équipe de France. Et Jorge Sampaoli n’y est pas pour rien…

Dire au revoir à une personne comme vous c'est à la fois émouvant et compliqué !Néanmoins, je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir ! pic.twitter.com/ju9K50FZSB — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) July 4, 2022

Des adieux émouvants