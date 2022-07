Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Igor Tudor veut se démarquer de Sampaoli et Bielsa

Publié le 4 juillet 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Jorge Sampaoli est parti et ce n’est plus qu’une question de temps avant que son successeur ne soit annoncé. Il s’agit d’Igor Tudor, qui seulement un mois après son départ de l’Hellas Verona va rebondir à l’Olympique de Marseille, avec un contrat de deux ans. Le Croate souhaite rapidement laisser sa marqué à l’OM, se distinguant notamment avec son prédécesseur...

Tout est allé très vite. Vendredi, l’Olympique de Marseille annonçait via un communiqué sa séparation avec Jorge Sampaoli, qui avait pourtant réussi à, arracher une qualification en Ligue des Champions sur le fil la saison dernière. Visiblement c’est l’entraineur argentin lui-même qui aurait penché pour un départ, les désaccords devant trop nombreux avec ses dirigeants, notamment sur le mercato. Plusieurs noms ont fusé pour prendre sa place à l’OM, mais une piste s’est détachée et a semblé devenir la favorite, avec Igor Tudor. Libre depuis son départ de l’Hellas Verona en mai dernier, le technicien a été aperçu à Marseille ce dimanche et l’annonce officielle est attendue pour ce lundi, avec un contrat de deux ans.

Un style de jeu bien défini

Après seulement quelques semaines d’inactivité, Igor Tudor semble prêt à reprendre service et le défi proposé par l’Olympique de Marseille est de taille. Ce sera en effet la première fois que le Croate disputera la Ligue des Champions en tant que numéro un, puisqu’il a déjà été l’adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus par le passé. Il semble toutefois avoir des idées précises sur ce qu’il veut installer à l’OM, avec son traditionnel 3-4-2-1 qui peut rapidement se muer en 3-4-1-2 en fonction de l’approche du match.

Tudor veut rapidement apprendre le Français

La communication sera également importante et ça, Igor Tudor l’a bien compris. D’après les informations de Tuttosport , le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille aurait l’intention de très rapidement apprendre le Français, afin de pouvoir parler avec ses joueurs, mais surtout avec les journalistes ! L’exemple d’un Jorge Sampaoli qui en un an et demi n’avait toujours pas maitrisé la langue est mis en avant, mais le quotidien parle également d’une façon de casser avec le fantôme de Marcelo Bielsa, qui plane toujours sur l’OM. Lors de son passage au club, El Loco ne s’était jamais exprimé en Français, ce qui n’avait pas forcément plu à tout le monde.

Un staff quelque peu inexpérimenté ?

On commence également à y voir plus clair pour le staff qui l’accompagner à l’OM les des deux prochaines saisons. D’après les informations de L’Equipe, Igor Tudor souhaiterait voir l’un de ses anciens coéquipiers à la Juventus le suivre, avec Mauro Camoranesi. Un nom qui rappelle énormément de souvenirs, mais qui n’est pas gage d’expérience pour autant. Le Champion du monde 2006 a e effet enchainé les expériences en Amérique du Sud avant de bifurquer par l’Europe de l’Est en 2020 au Tabor Sezana et au NK Maribor. Déjà que Tudor va être à sa première expérience en Ligue des Champions, ce n’est pas Camoranesi qui pourra relever le niveau...