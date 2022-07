Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est révélé sur la révolution menée par Igor Tudor

Publié le 4 juillet 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Exit donc Jorge Sampaoli à l’OM, qui a préféré claquer la porte, et place maintenant à Igor Tudor. Le Croate va être le prochain entraîneur du club phocéen et cela devrait être officialisé prochainement. Un grand changement à l’OM qui va en impliquer beaucoup d’autres. Voilà d’ailleurs ce qui va changer sous les ordres de Tudor.

La terre a tremblé du côté de l’OM devant l’annonce du départ de Jorge Sampaoli. Sur le banc des Phocéens depuis un an et demi, l’Argentin avait encore une année de contrat. Toutefois, il a préféré claquer la porte à seulement un mois de le reprise de la Ligue 1. Cet été, Sampaoli avait réclamé de grosses garanties sur le mercato et Pablo Longoria n’a pas pu exaucer ses souhaits. Mécontent, il a alors fait ses valises, obligeant l’OM à se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et cela sera chose faite dans les prochaines heures avec l’arrivée d’Igor Tudor. Si plusieurs noms ont circulé, le Croate s’est vite imposé comme la priorité de Longoria. Cela va donc être réglé et Tudor devrait signer un contrat de deux ans à l’OM.

Un nouveau staff avec Tudor

Tandis qu’Igor Tudor va donc prochainement s’engager avec l’OM, il ne va toutefois pas débarquer tout seul sur la Canebière. Un staff va également l’accompagner. Et ce lundi, L’Equipe dévoile certaines informations à ce sujet. Tout d’abord, son adjoint sera Mauro Camoranesi, ancien joueur de la Juventus et champion du monde avec l’Italie. De plus, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens et un analyste vidéo sont également attendus.

Réorganisation tactique pour l’OM

Avec l’arrivée de Tudor à l’OM, cela va également bouger sur les terrains. Le club phocéen pourrait désormais évoluer dans un tout nouveau dispositif tactique. Ainsi, comme l’explique le quotidien sportif, Tudor a pour préférence de jouer dans un 3-4-1-2. Il va donc falloir se faire à ce nouveau dispositif pour les joueurs de l’OM, mais aussi ceux qui arriveront.

Quel mercato pour Tudor ?

En effet, la suite du recrutement de l’OM va forcément avoir la patte d’Igor Tudor. Concernant les joueurs qui arriveront, ils devraient être choisis en fonction de leur faculté à évoluer dans le schéma préférentiel du Croate. Et cela aurait déjà commencé à discuter entre Longoria et Tudor. Plusieurs noms auraient été débattus entre les deux hommes, qui devraient travailler en étroite collaboration sur le marché des transferts. A voir maintenant quelles seront les premières recrues du nouvel entraîneur de l’OM…