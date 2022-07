Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo, Fofana, Tudor... Toutes les infos mercato du 4 juillet

Publié le 4 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Igor Tudor débarque avec un champion du monde à l’OM

Alors qu'Igor Tudor va donc être le prochain entraîneur, des informations ont été apportées concernant la composition de son futur staff sur la Canebière. Et comme révélé par L'Equipe , le Croate devrait notamment être accompagné par un champion du monde, Mauro Camoranesi. Ce dernier devrait être l'adjoint de Tudor à l'OM.



Cristiano Ronaldo réclame son transfert, Manchester United a tranché

Le feuilleton Cristiano Ronaldo anime à nouveau ce marché des transferts. Et un an seulement après son retour à Manchester United, le Portugais souhaiterait déjà faire ses valises. Des envies de départ qui pourraient toutefois se heurter aux plans des Red Devils. En effet, comme révélé par Sky Sports , Manchester United n'aurait pas l'intention de lâcher Cristiano Ronaldo cet été.



PSG : Un départ est imminent au PSG

Tandis qu'Alphonse Areola a déjà quitté le PSG, d'autres devraient rapidement le suivre. Et c'est notamment le cas de Colin Dagba. Barré par la concurrence d'Achraf Hakimi, le latéral droit devrait être prêté pour une saison. Courtisé à travers l'Europe, Dagba aurait fait le choix de rejoindre Strasbourg pour la saison 2022-2023.



PSG : La réponse tombe pour le transfert de Seko Fofana