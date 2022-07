Foot - Mercato

Mercato : Pour le transfert de Cristiano Ronaldo, Thomas Tuchel aura le dernier mot

Publié le 4 juillet 2022 à 17h15 par Thomas Bourseau

Alors que Thomas Tuchel serait un fervent admirateur de Cristiano Ronaldo, sa signature à Chelsea, option que prendrait sérieusement en considération la nouvelle direction des Blues, dépendrait entièrement de la position de l’Allemand sur ce dossier. Des discussions devraient inéluctablement avoir lieu entre le joueur et l’entraîneur auquel cas Ronaldo ne recevrait pas le feu vert de Chelsea.

Cristiano Ronaldo pourrait-il se laisser tenter par un départ à cette intersaison ? À en croire les informations de The London Evening Standard ou de The Athletic ce lundi, le quintuple Ballon d’or aurait la ferme intention de quitter Manchester United. D’ailleurs, la star des Red Devils en aurait déjà touché un mot aux dirigeants de Manchester United, club qui ne jouera pas la Ligue des champions lors du prochain exercice et reste sur une saison blanche.

Des discussions entre son agent Jorge Mendes et le co-propriétaire de Chelsea

Il y a plusieurs semaines de cela, une entrevue entre Jorge Mendes et Todd Boehly aurait eu lieu. Le réputé agent de Cristiano Ronaldo aurait évoqué plusieurs dossiers mercato qui pourraient faire les affaires de Chelsea et le nom de Ronaldo aurait été prononcé de la bouche des deux hommes. Depuis, les discussions entre Mendes et Boehly, co-propriétaire de Chelsea, se seraient poursuivies. Mais tout dépendrait de Thomas Tuchel à en croire The Athletic.

Chelsea are considering a move for Cristiano Ronaldo amid the forward informing #MUFC he wants to leave the club this summer if a suitable offer arrives, The Athletic understands.More from @David_Ornstein pic.twitter.com/zxo91vcS2A — The Athletic UK (@TheAthleticUK) July 4, 2022

Tuchel, décisionnaire pour le transfert de Ronaldo ?