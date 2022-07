Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ronaldo, Neymar… Jorge Mendes passe à l'action, un incroyable mercato prend forme

Publié le 4 juillet 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Cet été, Chelsea pourrait enflammer le mercato estival. En effet, le club de Thomas Tuchel fait partie des destinations évoquées pour Cristiano Ronaldo et Neymar. Le premier souhaite quitter Manchester United tandis que le second ne sera pas retenu par le PSG en cas d'offre satisfaisante. Et visiblement, cela s’anime en coulisse puisque des intermédiaires auraient approché l’écurie londonienne pour les deux superstars.

Alors que Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le PSG en fin de saison dernière, d’autres stars du ballon rond vont animer le mercato estival à sa place. C’est notamment le cas de Cristiano Ronaldo et Neymar. Les deux attaquants pourraient en effet changer de club durant le mercato estival, bien qu’il soit difficile pour eux de se trouver un point de chute, en raison notamment de leur coût. Cependant, cela pourrait bouger grâce à Chelsea.

Des intermédiaires ont approché Chelsea pour Neymar et CR7

En effet, The Evening Standard révèle ce lundi que des intermédiaires sont passés à la vitesse supérieure en approchant Chelsea pour Neymar et Cristiano Ronaldo. Le nouveau propriétaire des Blues Todd Boehly se serait vu offrir la possibilité de signer les deux attaquants durant le mercato estival, preuve que ces derniers risquent de faire parler d'eux durant l’été.

Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United

Cette démarche intervient à un moment où l’avenir de Cristiano Ronaldo et Neymar s’inscrit en pointillé. Le Portugais, déçu du début du mercato de son club et frustré de ne pas participer à la prochaine édition de la Ligue des champions, aurait fait savoir à la direction de Manchester United qu’il souhaitait plier bagage. Son agent, Jorge Mendes, lui cherche donc un point de chute et aurait ainsi approché Chelsea selon The Evening Standard . Le Portugais, travaillant avec le PSG et son conseiller football Luis Campos pour Vitinha ou encore Renato Sanches, aurait d’ailleurs proposé ses services aux Blues pour faire venir d’autres joueurs à Stamford Bridge.

Mercato : Cette incroyable révélation sur Cristiano Ronaldo https://t.co/wTTcSqEC1j pic.twitter.com/wplvtycdg2 — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Le PSG prêt à vendre Neymar