Mercato - PSG : Grosse mise au point pour le transfert de Neymar

Publié le 4 juillet 2022 à 13h30 par La rédaction

Désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, Neymar pourrait tout de même quitter la capitale française cet été. Interrogé sur le sujet, Fabrizio Romano a tenu à mettre un terme aux différentes rumeurs. Pour lui, le Brésilien sera bien présent au PSG la saison prochaine afin d’aller chercher la fameuse Ligue des champions tant convoitée par les Parisiens.

Neymar jouera-t-il aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé la saison prochaine au PSG ? Le doute est permis, Nasser Al-Khelaïfi souhaitant mettre fin à l’ère des strass et des paillettes. Pour preuve, la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur qui ne devrait plus tarder. Quid alors du Brésilien ? Les informations divergent ces derniers jours, mais les dirigeants parisiens seraient prêts à s’en séparer, notamment pour des raisons économiques.

Aucune offre pour Neymar

Neymar de son côté, qui n’aurait pas apprécié les dernières sorties médiatiques de son président, ne serait plus si enclin à s’en aller alors que la Coupe du Monde 2022 au Qatar approche à grand pas. Pour Caught Offside , Fabrizio Romano s’est exprimé sur ce dossier. « E n ce moment, la situation de Neymar est pleine de rumeurs mais il n'y a aucune offre. Les proches de Neymar assurent que sa volonté est de rester au Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue des champions en France. », a-t-il tout d'abord expliqué à propos de Neymar.

Pas de négociations avancées

Le journaliste italien rappelle ensuite que Neymar a prolongé récemment et que « jusqu'à présent, il n'y a pas eu de négociations avancées et je pense qu'il faut se rappeler que Neymar a signé un nouveau contrat avec le PSG il y a tout juste un an avec un salaire énorme . » D’après Fabrizio Romano, le seul scénario qui permettrait à Neymar de s’en aller, au vu de ses émoluments, serait si le PSG acceptait de prendre en charge la moitié de son salaire.

