Transferts - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Neymar

Publié le 4 juillet 2022 à 8h45 par Thomas Bourseau

Le PSG et Neymar, un divorce déjà consommé ? À en croire différentes informations circulant dans la presse, le club parisien n’aurait pas la volonté de continuer avec la star auriverde. Et contrairement à ce qui a été stipulé dans les médias, Neymar ne serait pas spécialement déterminé à changer d’air pour une raison bien spécifique.

Neymar pourrait-il quitter le PSG avant la clôture du mercato estival ? C’est du moins la direction que semble prendre le feuilleton Neymar ces derniers jours et ce, malgré l’activation automatique le 1er juillet de la clause présente dans son contrat et le rallongeant de deux saisons supplémentaires soit jusqu’en juin 2027 comme le10sport.com vous l'a révélé en mai 2021.

Des options en Angleterre et au Brésil

Comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a fait savoir au Parisien en réponse à une question sur l’avenir de Neymar, il est temps de mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes au PSG. La star auriverde pourrait bien donc être sacrifiée, d’autant plus qu’une séparation ne serait pas mal perçue à la fois par le clan Neymar et le comité de direction du PSG comme Le Parisien le révélait mercredi dernier. Interpellés par Thiago Silva pour qu’il le rejoigne à Chelsea ou encore par Joelinton pour renforcer le contingent brésilien à Newcastle, Neymar aurait l’embarras du choix et dispose même de la bénédiction du président de Santos pour un éventuel retour XXL.

Neymar finalement plus chaud pour partir ?