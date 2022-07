Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cette incroyable révélation sur Cristiano Ronaldo

Publié le 4 juillet 2022 à 13h10 par La rédaction

Malgré sa demande de transfert de Manchester United qui a surpris tout le monde, Cristiano Ronaldo serait bloqué par les Red Devils qui entendraient bien le conserver jusqu’à la fin de son contrat, soit le 30 juin 2023. Pourtant, le Portugais avait bien failli être mis à la porte plus tôt dans la saison…

Cristiano Ronaldo et Manchester United, une histoire d’amour compliquée. Dernièrement, la planète football était secouée par une véritable bombe : le Portugais aurait demandé son transfert de Manchester United. CR7 voudrait à tout prix jouer la prochaine Ligue des champions, ce que ne peut lui offrir Manchester United, auteur d’une triste 6e place en Premier League lors du dernier exercice. Mais le club mancunien ne veut pas lui rendre la tâche facile et ne souhaite pas entendre parler d’un départ de sa star. Mais il semblerait que cela n'a pas toujours été le cas…

Rangnick ne voulait plus de Ronaldo en janvier !

C’est The Athletic qui a révélé cette incroyable information. La saison dernière lors du mercato hivernal, le coach de l’époque Ralf Rangnick aurait voulu se débarrasser de Cristiano Ronaldo ! En effet, le média britannique nous apprend que l’entraineur allemand aurait tout simplement proposé au directeur de football John Murtough et directeur général Richard Arnold de vendre le quintuple Ballon d’Or.

Un nouveau départ avec Erik ten Hag ?

Aujourd’hui, Rangnick est parti, Ronaldo est toujours là. Et bien qu’il ait émis le souhait de s'en aller, il y a de fortes chances que le Lusitanien soit toujours Mancunien la saison prochaine. Si c’est le cas, ça sera sous la houlette d’Erik ten Hag, connu pour son style de jeu ambitieux et attractif. Peut-être suffisant pour réconcilier Ronaldo et Manchester United…