Mercato : Cristiano Ronaldo réclame son transfert, Manchester United a tranché

Publié le 4 juillet 2022 à 10h00 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 4 juillet 2022 à 10h33

Pourtant sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait demandé à ses dirigeants de quitter les rangs mancuniens dès cet été, si une offre jugée satisfaisante se présentait sur la table. Cependant, les Red Devils ne comptent pas vendre le quintuple Ballon d’Or malgré ses envies d’ailleurs.

Il y a onze mois, dans les derniers jours du mercato estival, Cristiano Ronaldo avait été l’acteur d’un des plus gros transferts de l’été 2021, en quittant la Juventus pour effectuer son grand retour à Manchester United, avec qui il avait véritablement explosé au plus haut niveau entre 2003 et 2009. Un come-back inattendu, qui aurait pu prendre l’allure d’un conte de fées. Mais malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Une saison en enfer pour Manchester

La saison 2021-2022 de Manchester United a été une vraie catastrophe. Les Red Devils ont terminé à une très décevante sixième place en Premier League, à 35 points du rival historique Manchester City. CR7 et ses coéquipiers n’ont pas réussi à soulever le moindre trophée, alors que l’international portugais portait son équipe à bout de bras. Une situation particulièrement compliquée qui aurait poussé l’international portugais à prendre une grande décision.

Cristiano Ronaldo veut quitter Man United

Alors que Manchester United reprend le chemin de l’entrainement ce lundi afin de préparer l’exercice 2022-2023, Cristiano Ronaldo aurait demandé il y a quelques jours à ses dirigeants de bénéficier d’un bon de sortie cet été, dans le cas où une offre jugée satisfaisante arriverait sur la table. L’attaquant souhaiterait évoluer dans une équipe disputant la Ligue des Champions, compétition que ne jouera pas Manchester United après avoir échoué à se qualifier la saison dernière. Mais les choses pourraient se compliquer davantage, puisque les positions divergent.

Manchester United ne veut pas vendre Cristiano