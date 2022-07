Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Sampaoli ne change rien pour le transfert de Milik

Publié le 4 juillet 2022 à 7h00 par Thibault Morlain

Avec le départ de Jorge Sampaoli à l’OM, les cartes vont être redistribuées et certains joueurs pourraient bénéficier de ce changement. On peut notamment penser à Arkadiusz Milik, qui entretenait une relation compliquée avec l’Argentin. Sampaoli désormais parti, le Polonais peut respirer un peu mieux… ou pas.

On ne s’y attendait clairement pas, mais aujourd’hui, Jorge Sampaoli n’est donc plus l’entraîneur de l’OM. La séparation a été actée et désormais, il va donc falloir reconstruire autour d’Igor Tudor. Un changement sur le banc de touche qui va en appeler d’autres au sein de l’effectif.

OM : Les grands gagnants du départ de Jorge Sampaoli https://t.co/3ee8CsjXHu pic.twitter.com/quMRSrRQND — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Une bonne nouvelle pour Milik ?

Si certains joueurs de l’OM vont regretter Jorge Sampaoli, d’autres voient ce départ d’un bon oeil. Cela vaut notamment pour Arkadiusz Milik qui vient de sortir d’une saison très compliquée sous les ordres de l’Argentin. Sampaoli étant désormais parti, cela pourrait aller un peu mieux pour Milik.

« Milik a été proposé »