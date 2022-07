Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Réclamé par Sampaoli, il pourrait être offert à Tudor

Publié le 3 juillet 2022 à 15h10 par Axel Cornic

Jorge Sampaoli a récemment claqué la porte à cause de désaccords profonds sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Cela serait notamment le cas avec Dries Mertens, un profil que l’ancien coach de l’OM semblait beaucoup apprécié de pas son expérience et donc le contrat avec le Napoli s’est terminé le 30 juin dernier. Pourtant, la piste menant au Belge ne semble pas du tout compromise... et c’est finalement Igor Tudor qui pourrait en profiter !

C'est très chaud pour le prochain entraineur de l’Olympique de Marseille. Alors que Jorge Sampaoli a quitté ses fonctions vendredi, son successeur serait déjà arrivé et une signature est même pressentie pour ce dimanche. C’est Igor Tudor, libre depuis son départ de l’Hellas Verona en mai dernier, qui devrait prendre les rênes de l’OM et donc diriger son premier entrainement dès ce lundi.

Mercato - OM : Le successeur de Sampaoli est à Marseille https://t.co/2geE56EZci pic.twitter.com/yyUupVFQs1 — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

En vacances, Mertens réfléchit toujours à l’offre de l’OM

Et un premier cadeau pourrait lui être fait assez rapidement ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Dries Mertens étudierait toujours l’offre de l’Olympique de Marseille, alors qu’il serait actuellement en vacances à Capri avec sa famille. Elle semble d’ailleurs être la plus intéressante, puisque l’autre offre concrète arrivée pour Mertens concerne le Royal Antwerp, qui a terminé quatrième de Jupiler Pro League cette saison.

Un retour de flamme du Napoli ?