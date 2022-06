Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour le transfert de cet attaquant ?

Publié le 30 juin 2022 à 21h00 par Baptiste Lefilliatre

A la recherche de renforts dans le secteur offensif, l’Olympique de Marseille est intéressé par les services de Dries Mertens, en fin de contrat avec Naples. Le dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours, puisque l’international belge ne devrait pas être prolongé par son club.

Malgré un début de mercato très calme, sans la moindre arrivée pour le moment, l’Olympique de Marseille travaille en coulisses afin de se renforcer en vue de la saison prochaine. Le président marseillais Pablo Longoria a ciblé plusieurs profils, dont celui de Dries Mertens, dont le contrat arrive à expiration avec Naples.

Mertens souhaitait prolonger mais…

Depuis la fin du championnat italien en mai dernier, l’international belge ne cessait de clamer son envie de rester dans son club, malgré l’intérêt de l’OM. Cependant, l’attaquant va devoir se trouver une nouvelle équipe cet été.

Naples ne le prolongera pas