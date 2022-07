Foot - Mercato - Manchester United

Transferts : Cristiano Ronaldo a fait une demande fracassante pour le mercato

Publié le 2 juillet 2022 à 18h45 par Amadou Diawara

De retour à Manchester United depuis tout juste un an, Cristiano Ronaldo voudrait déjà prendre le large. En effet, CR7 aurait demandé à la direction des Red Devils de le laisser partir cet été en cas de bonne offre. Alors que Manchester United jouera la Ligue Europa en 2022-2023, Cristiano Ronaldo aimerait rejoindre un club qui évolue en Ligue des Champions.

Pas du tout épanoui à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de plier bagages pour faire son retour à Manchester United lors du dernier mercato estival. Toutefois, son séjour chez les Red Devils ne s'est pas vraiment mieux passé que celui chez les Bianconeri .

Cristiano Ronaldo a demandé un bon de sortie à Manchester United

Alors que Manchester United est passé à côté de sa saison et qu'il devra se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine, Cristiano Ronaldo aurait pris une décision retentissante quant à son avenir. En effet, CR7 voudrait changer de club cet été, et ce, seulement un an après son retour à Old Trafford. Dans cette optique, Cristiano Ronaldo aurait fait une énorme demande à sa direction.

