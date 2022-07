Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cette grande annonce à Manchester United sur Cristiano Ronaldo

Publié le 1 juillet 2022 à 9h10 par Hugo Ferreira

Après trois saisons à la Juventus, Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United lors du dernier mercato estival. 12 ans après son départ, l’international portugais a montré qu’il avait toujours son sens du but. Cependant, les mauvais résultats obtenus par les Red Devils pourraient le pousser à partir. Bruno Fernandes pense lui que l’attaquant de 37 ans fera bien partie de l’effectif d’Erik Ten Hag la saison prochaine.

Cristiano Ronaldo a vécu une saison bien frustrante. 12 ans après son départ de Manchester United pour le Real Madrid, l’international portugais a fait son grand retour à Old Trafford, mais cette campagne n’a pas été une réussite. Sur le plan personnel, le Portugais a été intéressant avec 24 buts et 3 passes décisives en 38 rencontres, mais les Red Devils n’ont pas obtenu de bons résultats collectivement, et ne se sont pas qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. Un manque qui pourrait pousser CR7 à vouloir changer de club.

Mercato : Une bombe est lâchée sur Ronaldo, la date de son transfert annoncée https://t.co/293xifyUwC pic.twitter.com/5nTxSw4xEC — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Ronaldo pourrait quitter Manchester

Alors que la possibilité de voir Cristiano Ronaldo changer d’air seulement un an après son arrivée ne semble pas à exclure, l’international portugais a déjà été lié à plusieurs clubs. En effet, celui-ci aurait notamment été proposé à l’AS Roma et au Bayern Munich, tandis que le Sporting rêverait de le faire revenir. Toutefois, selon Bruno Fernandes, le joueur de 37 ans sera toujours à Manchester United la saison prochaine.

« Je m'attends à revoir Cristiano le 4 juillet pour la reprise »